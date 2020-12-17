Кузбассовцев предупреждают о ветрах и ночных снегопадах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снег, ветер и метели – такой будет погода 18 декабря в Кузбассе. Об опасностях, связанных с такой погодой, предупреждают сотрудники Госавтоинспекции региона.

По данным кемеровского гидрометцентра, в ночь на 18 декабря в Кузбассе ожидается от -8 до -13 градусов, местами – до 18 градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при порывах – до 14. Ожидается снег, метели и поземки. Днем воздух прогреется до -4…-9 градусов, усилится ветер: при порывах он может достигать 13-18 метров в секунду. Существенных осадков днем не ожидается.

Сотрудники областной Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал.

- Помните о том, что в гололед, а также на заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления. При возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или госавтоинспекции. Единый номер экстренных служб - 112, - напоминают сотрудники Госавтоинспекции.