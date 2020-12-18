Бизнесмены-вымогатели из Новокузнецка изрезали ножом новосибирского предпринимателя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За «плохое поведение» в баре трое новокузнечан с ножом напали на жителя Новосибирска. Как оказалось, и пострадавший, и агрессоры являются предпринимателями.

37-летний бизнесмен из Новосибирска в апреле 2019 года отдыхал в одном из новокузнецких баров. Там он повздорил с тремя такими же отдыхающими. Конфликт ограничился перебранкой. Однако спустя некоторое время трое новокузнечан выследили новосибирца на улице и напали на него.

Трое мужчин 25, 36 и 49 лет несколько раз ударили новосибирца, а потом отвели в офисное помещение. Здесь они продолжили бить его и потребовали три миллиона рублей - как компенсацию за плохое поведение в баре. Потом сумма снизилась до миллиона, причем 300 тысяч из них вымогатели потребовали выдать в самое ближайшее время, а на остальную сумму дали рассрочку.

Чтобы доказать серьезность намерений, новокузнечане приставляли к шее гостя нож, порезали ремень и джинсы, нанесли несколько резаных ран ног. Отпуская потерпевшего, новокузнечане пригрозили расправой.

Предприниматель же, вместо того чтобы собирать деньги для выкупа, обратился в больницу и полицию. Вскоре стражи порядка задержали агрессоров - ими оказались три руководителя новокузнецких фирм. Всех троих задержали и заключили под стражу.

- Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. В качестве наказания 36-летнему вымогателю назначено четыре года четыре месяца, 49-летнему - четыре года, 25-летнему - три года шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.