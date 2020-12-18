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Происшествия

Песик из Новокузнецка застрял в кастрюле

Выручать бедолагу пришлось спасателям
Екатерина РОМАНОВА
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Песик из Новокузнецка застрял в кастрюле. ФОТО: пресс-служба Управления защиты населения и территории города Новокузнецка.

Песик из Новокузнецка застрял в кастрюле. ФОТО: пресс-служба Управления защиты населения и территории города Новокузнецка.

Нередко спасатели приходят на помощь людям, оказавшимся запертыми в квартирах, надевшим украшения и не могущим снять их. Но в этот раз новокузнецким спасателям пришлось выручать маленького песика.

Маленький песик решил поиграть и принялся грызть ручку кстрюли. Ручка была очень твердой и не поддавалась маленьким зубкам. Но песик настойчиво грыз и грыз ее, пока неожиданно зубки не соскользнули, и песик не застрял челюстью в отверстии сделанном в ручке.

Песик жалобно скулил, хозяева пытались освободить его из плена, но все тщетно. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Те быстро прибыли на место ЧП и при помощи специальных инструментов помогли бедолаге вырваться из плена кухонной утвари. Обэтом сообщает пресс-служба Управления защиты населения и территории города Новокузнецка.

Владельцы поблагодарили спасателей за помощь их питомцу. Был ли благодарен людям сам песик, не известно. Но, скорее всего больше он не станет нападать на ручки от кастрюль.

ЧП