Песик из Новокузнецка застрял в кастрюле. ФОТО: пресс-служба Управления защиты населения и территории города Новокузнецка.

Нередко спасатели приходят на помощь людям, оказавшимся запертыми в квартирах, надевшим украшения и не могущим снять их. Но в этот раз новокузнецким спасателям пришлось выручать маленького песика.

Маленький песик решил поиграть и принялся грызть ручку кстрюли. Ручка была очень твердой и не поддавалась маленьким зубкам. Но песик настойчиво грыз и грыз ее, пока неожиданно зубки не соскользнули, и песик не застрял челюстью в отверстии сделанном в ручке.

Песик жалобно скулил, хозяева пытались освободить его из плена, но все тщетно. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Те быстро прибыли на место ЧП и при помощи специальных инструментов помогли бедолаге вырваться из плена кухонной утвари. Обэтом сообщает пресс-служба Управления защиты населения и территории города Новокузнецка.

Владельцы поблагодарили спасателей за помощь их питомцу. Был ли благодарен людям сам песик, не известно. Но, скорее всего больше он не станет нападать на ручки от кастрюль.