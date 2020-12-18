Волейболисты «Кузбасса» потерпели второе поражение на чемпионате в Бельгии. ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс"

Неудачным вышел заключительный группового этапа Лиги Чемпионов в Бельгии для ВК «Кузбасс». Наши земляки уступили игру польскому клубу «Верва Варшава».

Матч начался с преимущества «Кузбасса», однако потом наши волейболисты стали допускать ошибки, и результат партии – 22:25 – оказался в пользу соперника.

Второй сет также начался с преимущества у кузбассовцев. Волейболисты сократили отставание, сравняли счет. Но«Верва» снова оказалась сильнее в концовке: навылет подал Кволек, Новаковски забил на темпе – 22:25.

Третий сет начался для «Кузбасса» более уверенно, но кемеровчанам не удалось удержать преимущества. Разрыв от польской команды только нарастал, и сет завершился со счетом 16:25.

- Я понимаю, что сегодня не за что было уцепиться абсолютно, мы плохо принимали, подавали, нападали, блокировали, защищались, атаковали, то есть все элементы, которые есть в волейболе мы сегодня пропалили. Поздравляю польский клуб, они были лучше, надо это принять. Значит, надо работать лучше, лучше тренироваться, опять же не снимаю с себя ответственности – за результат отвечает тренер, значит, что-то сделали не так, - сказал после игры Алексей Вербов, главный тренер ВК «Кузбасс.

Таким образом, в активе «Кузбасса» по итогам группового этапа в Бельгии одна победа над бельгийским «Кнаком». Следующий круг группового турнира пройдёт в Италии 9-11 февраля.