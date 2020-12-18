92-летнему ветерану из Кузбасса отказали в выплатах ко Дню Победы Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ветерану Великой Отечественной войны из Кузбасса отказали в единовременной социальной выплате ко дню 75-летий Победы. Чтобы добиться справедливости, потребовалась помощь прокуратуры.

92-летний житель Кузбасса непосредственного участия в военных действиях в Великой Отечественной войне не принимал. Однако в 1951 году он участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья. Поэтому особенно обидным для него был отказ чиновников, когда в 2020 году ветеран обратился в Пенсионный фонд за получением ежегодной и единовременной социальных выплат. Эти выплаты ему полагались в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от«О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы» и «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Тогда мужчина отправился искать справедливости в прокуратуру.

- По результатам проверки прокурор области обратился в суд с заявлением в защиту интересов ветерана Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Центральный районный суд г. Кемерово полностью удовлетворил требования прокурора, с отделения Пенсионного фонда взыскано 95 тысяч рублей в пользу ветерана.

Благодаря вмешательству прокуратуры кузбассовец получил все социальные выплаты.