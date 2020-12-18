В Кемерове застройщика оштрафовали на 7 миллионов рублей за срыв сроков сдачи жилья Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове судебные приставы взыскали с застройщика 7 миллионов рублей в пользу 40 дольщиков. Компания сорвала сроки сдачи жилья.

Ранее между участниками долевого строительства и компанией-застройщиком был заключен договор участия в долевом строительстве жилья, по которому граждане уплатили стоимость квартир. Однако компания сдала дом в эксплуатацию и жильцам квартиры с нарушением срока, указанного в договоре.

В связи с этим кемеровчане обратились в суд Заводского района, который и обязал застройщика возместить жильцам неустойку и компенсировать моральный ущерб на общую сумму 7 миллионов рублей.

-Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взысканияна денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление о взыскании исполнительского сбора. После чего предприятие выплатило гражданам неустойку, компенсацию морального вреда, а также исполнительский сбор в полном объеме, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.