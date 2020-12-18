440 человек с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. об этом стало известно из сводки оперштаба региона на утро 18 декабря.

- У мужчины 1939 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1934 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У женщины 1953 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщили подробности в штабе.

Таким образом, всего в регионе скончалось уже 440 человек с коронавирусом.Также за сутки заболело 155 кузбассовцев, итого с начала весны – 23 997 человек. 175 пациентов выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 20585 человек.

Итого медицинскую помощь получают 2972 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5220 человек.