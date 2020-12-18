155 новых случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки выявлено 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

Таким образом, с середины марта в регионе уже заболели 23 997 человек. Также вылечились 20 585 пациентов, в том числе 175 - за минувшие сутки.

К сожалению, снова пополнилась печальная статистика - скончались три пациента с выявленным ранее коронавирусом.

- У мужчины 1939 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1934 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1953 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщили подробности в штабе.

Итого медицинскую помощь получают 2972 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5220 человек.