Новокузнецк стал единоличным лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 18 декабря Новокузнецк стал единоличным лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки. Об этом рассказали в оперативном межведомственном штабе.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 26, Кемерово - 22, Прокопьевск - 11, Ленинск-Кузнецкий - 10, Киселевск и Междуреченск - по девять, Осинники - восемь, Калтан, Мыски, Юрга, Новокузнецкий и Таштагольский район, Белово и Полысаево - по шесть, Яшкинский муниципальный округ - пять, Анжеро-Судженск - два,Березовский, Тайга, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа - по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 23 977 человек. Вылечились 20 585 человек, в том числе 175 - за прошедшие сутки. Трое скончались, а всего с начала пандемии - 440.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2972 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5220 человек.