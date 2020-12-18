Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Новокузнецк стал единоличным лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки

Об этом сообщает оперштаб
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Новокузнецк стал единоличным лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки

Новокузнецк стал единоличным лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 18 декабря Новокузнецк стал единоличным лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки. Об этом рассказали в оперативном межведомственном штабе.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 26, Кемерово - 22, Прокопьевск - 11, Ленинск-Кузнецкий - 10, Киселевск и Междуреченск - по девять, Осинники - восемь, Калтан, Мыски, Юрга, Новокузнецкий и Таштагольский район, Белово и Полысаево - по шесть, Яшкинский муниципальный округ - пять, Анжеро-Судженск - два,Березовский, Тайга, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа - по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 23 977 человек. Вылечились 20 585 человек, в том числе 175 - за прошедшие сутки. Трое скончались, а всего с начала пандемии - 440.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2972 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5220 человек.

Коронавирус в Кузбассе