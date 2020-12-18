Частые морозы, мало осадков: Синоптики рассказали о погоде в январе в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Гидрометцентра России рассказали о погоде в январе в регионах, в том числе, в Кузбассе. Похоже, жителям региона придется серьезно утепляться.

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в целом вез температура ожидается на градус выше климатической нормы, однако по регионам будет разниться. Если говорить о Сибирском Федеральном округе, то выше нормы будет в Тыве, а также на крайнем юге Красноярского края и Иркутской области. А вот юг Западной Сибири, где располагается Кузбасс, ждут частые морозы.

Что касается осадков, то на юге Западной Сибири ожидается незначительное их количество. Впрочем, по словам Людмилы Паршиной, прогноз пока предварительный, уточненный будет готов ближе к концу декабря.