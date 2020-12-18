Кузбасские семьи получат новые выплаты на детей в связи с пандемией коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Кузбасса рассказали, как семьи с детьми до семи лет могут получить выплаты по пять тысяч рублей в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Их анонсировал президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

В правительстве региона сообщили, что выплата положена на каждого ребенка указанного возраста. Всего данной льготой будет охвачено более 230 тысяч детей. Общая сумма выплат составит 1,2 миллиарда рублей.

При этом отдельного заявления писать не нужно, если семья в этом году уже получала выплаты на детей до 16 лет. А вот если реквизиты изменились, то надо заполнить специальную форму на портале Госуслуг. Здесь же можно подать заявление, если ребенок родился после 1 июля 2020 года или если документы не были оформлены тогда, когда было объявлено о начале выплат на детей до 16 лет.

Новая единовременная выплата в размере пяти тысяч предназначена для семей, где есть дети, рожденные после 18 декабря 2012 года.

-Приоритетная задача в условиях пандемии — максимально поддержать жителей Кузбасса, в особенности семьи с детьми. На денежные выплаты, пособия и компенсации для этой категории в 2020 году было выделено около 12 миллиардов рублей из разных источников. И это без учета тех дополнительных средств, которые семьи с детьми до 7 лет получат до Нового года по решению президента России. В целом за год на социальные меры поддержки в Кузбассе направлен 21 миллиард рублей – на 30% больше, чем в 2019 году, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.