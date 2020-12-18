В Новокузнецке решили провести крупную ярмарку, несмотря на коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новокузнецке, несмотря на коронавирус, решили провести крупную продовольственную ярмарку. Она пройдет на Площади общественных мероприятий.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ярмарка запланирована на 23 декабря в Центральном районе города и будет посвящена новогодним праздникам. Она будет работать с 9.00 до 15.00.

-Будет организовано более 70 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края, Кемеровской области, сельского хозяйства, торговли из городов Новокузнецк, Мыски, Осинники, Калтана, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, из Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского, Беловского, Кемеровского, Промышленновского районов, - сообщили в мэрии.

Жители смогут приобрести основные группы продовольственных товаров, а также непродовольственные товары, изделия из верблюжьей шерсти, текстиль, постельное белье, унты, валенки, сувениры, новогодние подарки, искусственные и живые ели.