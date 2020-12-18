На Кузбасс надвигается штормовой ветер до 19 метров в секунду Фото: Дмитрий БРУШКО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 19 декабря. В этот день в Кузбасс придет штормовой ветер до 19 метров в секунду.

В ночь на субботу по региону прогнозируется -8… -13 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -4… -9. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 19 метров. Ожидается переменная облачность, день пройдет без существенных осадков.

В Кемерове ночью 19 декабря столбики термометров покажут -9… -11 градусов, днем будет всего -5… -7. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Осадков в эти сутки в областном центре не прогнозируется.

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