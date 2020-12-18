В кузбасском городе неизвестный срубил ель на центральной площади. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В кузбасском городе неизвестный срубил ель прямо на центральной площади. Ее отсутствие обнаружили сотрудники полиции.

В Калтане инспекторы по делам несовершеннолетних направлялись в одну из школ, когда обратили внимание, что на площади Победы срублена одна из елей. Об этом они сразу же сообщили в дежурную часть.

В ходе организованных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника - им оказался 27-летний местный житель. Как оказалось, на праздничное дерево он покусился накануне. Около 22.00 мужчина, будучи в состоянии опьянения, срубил ель и принес домой, чтобы сделать новогодний подарок супруге и детям.

- В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку, устанавливают ущерб, причиненный действиями горожанина. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.