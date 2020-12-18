Минздрав Кузбасса сообщил о начале записи населения на вакцинацию от коронавируса. Фото: Оперштаб Кузбасса

Минздрав Кузбасса сообщил о начале записи населения на вакцинацию от коронавируса. Также расширен список категорий получателей вакцины.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин рассказал о текущей ситуации с вакцинацией в регионе и предстоящих изменениях в процедуре.

По его словам, завершилась вакцинация с помощью первой тысячи доз вакцины, поставленных начальной партией. Еще 1300 доз были промаркированы в среду, 16 декабря, их планируется поставить до конца следующей недели. В четверг начался развоз вакцины по 32 прививочным пунктам в регионе.

- Сейчас мы планируем подключить работников жилищно-коммунального хозяйства, сферы обслуживания, работников социальных служб, представителей, так скажем, важных профессий, отсутствие которых на рабочих местах ввиду болезни будет достаточно серьезно отражаться на жизнеобеспечении муниципальных образований или отдельных организаций, - отметил Михаил Малин. - Приглашаем тех, кто хочет добровольно привиться, в те медицинские организации, где они прикреплены на медицинское обслуживание. Будем работать и с этой категорией.

Он добавил, что до конца 2020 года ожидается минимум еще одна партия вакцины, а также призвал кузбассовцев не бояться вакцинации и ответственно отнестись к своему здоровью.