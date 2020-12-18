За неделю в Кузбассе четыре раза сокращали коечный фонд для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за неделю уже четыре раза сокращался коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса.

Министр здравоохранения Михаил Малин рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе, за также запасе коечного фонда.

Он сообщил, что в регионе ежедневно снижается число инфицированных коронавирусной инфекцией, а также превалирует число выздоровевших над заболевшими. Также ежедневно отмечается снижение пациентов, проходящих лечение в перепрофилированных ковидных госпиталях, отделениях-«ловушках», снижение числа пациентов, находящихся на амбулаторном этапе.

-На сегодняшний день мы выпустили приказ о сокращении 146 коек, и это уже четвертое сокращение, которое будет у нас с понедельника, и свободный коечный фонд достигнет уровня 3875 коек, - сообщил министр. - Это значительное подспорье для нашей системы здравоохранения. Таким образом, количество коек, которые мы вернули для оказания плановой медицинской помощи, с начала сокращения достигло уже тысячи.

Михаил малин добавил, что целью является не просто сокращение коечного фонда, а возвращение отделений, отдельных корпусов, учреждений к плановому режиму работу.

-На этой неделе у нас была Киселевская больница, Крапивино, один корпус в Промышленновском районе. Мы уже койки вернули в Яе, Яшкино, во многих других городах, - добавил Михаил Малин.