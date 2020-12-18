В Кузбассе сняли запрет на проведение новогодних ярмарок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе отменено еще одно ограничение – снят запрет на проведение новогодних ярмарок. Однако работать они могут при соблюдении всех санитарных правил и норм.

Как сообщили в региональном оперштабе, с 18 декабря разрешается проведение однодневных новогодних сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе, на которых предоставляются услуги торговли и общественного питания.

При этом услуги торговли и общественного питания должны оказывать с соблюдением требований санитарных норм и правил по профилактике коронавируса.

К работе на них нельзя привлекать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также людей с заболеваниями, требующими соблюдения самоизоляции.

Сами посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

-Места проведения ярмарок утверждаются органами местного самоуправления, - добавили в оперштабе. - Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям с заболеваниями, требующими самоизоляции, рекомендовано воздержаться от посещения ярмарок.