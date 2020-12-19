Вступило в силу новое распоряжение губернатора Кузбасса по ситуации с коронавирусом

Вступило в силу новое распоряжение Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК

Вступило в силу новое распоряжение, которое подписал губернатор Сергей Цивилев в связи с ситуацией с коронавирусом. Документ опубликован в электронном бюллетене правительства региона в пятницу, 18 декабря.

Так, согласно распоряжению, городам и районам разрешено проводить однодневные новогодние ярмарки на открытом воздухе.

Поставщики продуктов питания – фермеры, предприниматели, жители с подсобными хозяйствами – должны иметь холодильное оборудование для хранения продуктов. Для, кто будет задействован в продаже, отгрузки и транспортировке продуктов, обязательны личные медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации. Товарного оборудования – весов, холодильников, поддонов и подобного оборудования – должно хватить для соблюдения санитарных норм.

Обязательны к соблюдению правила личной гигиены, а также масочный режим. Наличия маски продавец обязан требовать от покупателей.

Также распоряжением запрещается привлечение к работе лиц в возрасте 65 лет и старше, а также тех, кто имеет заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции. Также людям этого возраста рекомендуется воздержаться от посещения ярмарок.

Посетители при посещении ярмарки обязаны соблюдать не только масочный режим, но и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.