Кузбасс вошел в тройку самых доброжелательных регионов страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кузбасс вошел в тройку самых доброжелательных регионов страны. Рейтинг был составлен по итогам 2020 года.

Социальная сеть «Одноклассники» 18 декабря представила свой рейтинг доброжелательных регионов. За его основу были взяты комментарии, фотографии пользователей, а также их реакции на публикации за текущий год. Как в итоге выяснилось, самые доброжелательные россияне живут в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Кузбассе. При этом регионы лидировали в течение всего года. Помимо них в топ-10 попали Самарская область, Республика Татарстан, Нижегородская и Новосибирская области, Красноярский край, Саратовская и Свердловская области.

Как отмечают в пресс-службе самой соцсети, в основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Что до подвала рейтинга, то по итогам 2020 года самыми негативными регионами стали Приморский и Хабаровский края, а также жители Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга.