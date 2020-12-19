ГИБДД Кузбасса предупреждает: ситуацию на дорогах испортит резкое похолодание

ГИБДД Кузбасса волнуется: ситуацию на дорогах испортит резкое похолодание Фото: Дмитрий БРУШКО

ГИБДД Кузбасса публикует предупреждение в связи с грядущими резкими изменениями погоды. Значительное похолодание может создать опасность на дорогах.

Как сообщили в ведомстве, если в субботу еще будет тепло, то в воскресенье ситуация изменится. Так, 19 декабря по области ночью ожидается -8… -13, местами до -18, днем -4…-9 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами до 19 метров. Существенных осадков не будет. А вот в воскресенье, 20 декабря, ночью ожидается уже -15...-22, местами до -28, днем -13...-18, но местами до -23. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров. Местами пройдет небольшой снег

- Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. В гололед, а также на заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Следует избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления, - сообщили в ведомстве.

Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу только по переходу. Не лишним будет оснастить внешний вид светоотражательными элементами, чтобы быть заметными для водителей.