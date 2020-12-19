Из-за пандемии коронавируса жители Кузбасса реже женились и разводились Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за коронавируса жители Кузбасса в 2020 году реже женились и разводились. По данным Кемеровостата, показатели по заключенным и расторгнутым бракам сильно сократились.

Так, с января по октябрь в Кузбассе было зарегистрировано 11564 брака и 8603 развода. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 13719 браков и 9508 разводов. При этом самым популярным месяцем для браков в этом году был август - 1946 браков. А для разводов - сентябрь - 1172 развода.

При этом эксперты отмечают, что более четкие данные не о официально заключенных и расторгнутых соглашениях, а о брачной структуре населения, в том числе, неофициальной, будут известны в ходе переписи населения, которая запланирована на 2021 год. По итогами переписи 2010 года из числа указавших состояние в браке лиц в возрасте 16 лет и более 58,3 процента состояли в браке (в том числе 48,3процента - в зарегистрированном, а 10 процентов - в незарегистрированном), 18,5 процента - никогда не состояли в браке, 10,8 процента были разведены или разошлись на момент переписи, а 12,4 процента были вдовые.

Отношение к брачному статусу городского и сельского населения также отличалось. Удельный вес сельского населения, состоящего в браке был выше, чем городского - 60,2 и 58 процентов соответственно.