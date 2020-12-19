Скончались еще двое кузбассовцев с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе скончались еще два пациента с подтвержденным ранее коронавирусом. Об этом стало известно утром 19 декабря.

- У мужчины 1968 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1974 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и ожирения, - рассказали в оперативном штабе региона.

Таким образом, общее число летальных случаев достигло 442.

Также за минувшие сутки заболевание выявлено еще у 153 человек, всего же с начала весны заболело уже 24 150 человек. Выздоровело 167 пациентов за сутки, а всего 20 752.

Итого медицинскую помощь получают 2956 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 6020 человек.