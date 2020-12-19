Более 24 тысяч человек заболело коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбссе коронавирусом с начала весны заболело более 24 тысяч человек. Из них 153 – за прошедшие сутки.

Согласно официальным данным оперативного межведомстенного штаба, на данный момент число заболевших за все время составляет 24 150 человек. Также на утро 19 декабря стало известно, что выздоровели еще 167 пациентов, а всего 20 752 человека.

К сожалению, вновь выросла статистика летальных исходов – скончались еще два пациента.

- У мужчины 1968 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1974 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и ожирения, - рассказали в оперативном штабе региона.

Таким образом, общее число летальных случаев достигло 442.

Сейчас медицинскую помощь получают 2956 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 6020 человек.