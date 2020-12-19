Стала известна дата проведения фестиваля Grelka fest-2021 Шерегеше Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Стала известная дата проведения одного из самых масштабных праздников горнолыжного сезона - Grelka fest-2021 Шерегеше. Фестиваль этого года, напомним, был отменен из-за коронавируса.

Как сообщают организаторы, фестиваль пройдет в два этапа: с 1 по 4 апреля и с 15 по18 апреля.

-3 апреля - карнавальный спуск, 17 апреля - Рекордный спуск в купальниках, - говориться в сообщении в официальной группе фестиваля.

Также запланированы вечерние спуски, прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах, конкурс красоты среди сноубордисток и горнолыжниц Miss Sheregesh, музыкальный фестиваль Open-Air, парад диджеев, фестиваль красок холи и многое другое.