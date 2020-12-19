Оперштаб Кузбасса: Где выявлены новые случаи коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный межведомственный штаб региона рассказал, где были выявлены новые случаи коронавируса. Это отражено в официальной сводке на утро 19 декабря.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 153 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 28, Кемерово – 23, Прокопьевск – 20, Мыски – 18, Осинники – 14, Междуреченск – 12, Ленинск-Кузнецкий – 10, Белово – восемь, Киселевск – семь, Юрга и Топкинский муниципальный округ – по четыре, Кемеровский муниципальный округ – два, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Новокузнецкий район – по одному, - рассказали в штабе.

Общее число случаев заболевания на сегодняшний день составляет 24 150. Также выздоровело 167 человек, а всего 20 752. За минувшие сутки скончалось двое пациентов, обще число летальных случаев достигло 442.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2956 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6020 человек.