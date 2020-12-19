Назван город-лидер по числу заболевших коронавирусом за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, какой город по итогам прошедших суток лидирует по числу новых заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 153 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 28, Кемерово – 23, Прокопьевск – 20, Мыски – 18, Осинники – 14, Междуреченск – 12, Ленинск-Кузнецкий – 10, Белово – восемь, Киселевск – семь, Юрга и Топкинский муниципальный округ – по четыре, Кемеровский муниципальный округ – два, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Новокузнецкий район – по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, общее число случаев заболевания на сегодняшний день составляет 24 150. Также выздоровело 167 человек, а всего 20 752. За минувшие сутки скончалось двое пациентов, обще число летальных случаев достигло 442.

Сейчас медицинскую помощь получают 2956 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6020 человек.