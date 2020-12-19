На дорогах в Кемерове начали устанавливать информационные табло. Фото: Илья Середюк/ vk.com

На дорогах в Кемерове начали устанавливать информационные табло. Об этом в ходе обзора «Кемерово. Неделя» рассказал глава областного центра Илья Середюк.

- На транзитных магистралях и на улицах с высоким трафиком движения мы планируем установить шесть информационных табло. На них будет отображаться информация о городе, о дорожной ситуации, сообщения оперативных служб. Табло будут установлены на въездах в город — со стороны Мариинска и у аэропорта, а также на Логовом шоссе, на проспекте Ленина в районе дома № 90/4, на Кузбасском мосту и на пересечении проспекта Притомского с улицей Волгоградской, - сообщил градоначальник.

Также Илья Середюк добавил, что к 2024 году, в ходе внедрения в городе интеллектуальной транспортной системы, будет установлено более 20 информационных табло.