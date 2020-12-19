В Новокузнецке заработали елочные базары
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новокузнецке заработали елочные базары. Выбрать домой праздничное дерево можно во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.
По традиции в преддверии Нового года в городе организуется работа елочных ярмарок. Живые ели можно будет приобрести по адресам:
В Центральном районе:
- улица Транспортная, 43;
- проспект Дружбы, 65;
- проспект Октябрьский, 4;
- улица Павловского, 11, ТВК «Ника»;
- проспект Дружбы, 62а;
- улица Транспортная, 7/2;
- улица Тольятти, 27а, ТРЦ «Глобус»;
- Площадь общественных мероприятий Центрального района.
В Заводском районе:
- территория рынка «Заводской», улица Тореза, 61а;
- Площадь напротив ТЦ «Березка», улица 40 лет ВЛКСМ, 40а;
- улица Моховая, 5.
В Кузнецком районе:
- Площадь Ленина.
В Куйбышевском районе:
- улица Циолковского, 2г;
- улица Мичурина, 5;
- Площадь общественных мероприятий Куйбышевского района, напротив дома по улица 1 мая, 6;
- улица Щорса, 9, у магазина «Светофор».
В Орджоникидзевском районе:
- проспект Шахтеров, 12а напротив проспекта Шахтеров, 19а;
В Новоильинском районе:
- проспект Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»;
- проспект Авиаторов, 27/2, СТО «АвтоРосс»;
- проспект Запсибовцев, 16б, ТЦ «Бриз».