В Новокузнецке заработали елочные базары Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новокузнецке заработали елочные базары. Выбрать домой праздничное дерево можно во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

По традиции в преддверии Нового года в городе организуется работа елочных ярмарок. Живые ели можно будет приобрести по адресам:

В Центральном районе:

- улица Транспортная, 43;

- проспект Дружбы, 65;

- проспект Октябрьский, 4;

- улица Павловского, 11, ТВК «Ника»;

- проспект Дружбы, 62а;

- улица Транспортная, 7/2;

- улица Тольятти, 27а, ТРЦ «Глобус»;

- Площадь общественных мероприятий Центрального района.

В Заводском районе:

- территория рынка «Заводской», улица Тореза, 61а;

- Площадь напротив ТЦ «Березка», улица 40 лет ВЛКСМ, 40а;

- улица Моховая, 5.

В Кузнецком районе:

- Площадь Ленина.

В Куйбышевском районе:

- улица Циолковского, 2г;

- улица Мичурина, 5;

- Площадь общественных мероприятий Куйбышевского района, напротив дома по улица 1 мая, 6;

- улица Щорса, 9, у магазина «Светофор».

В Орджоникидзевском районе:

- проспект Шахтеров, 12а напротив проспекта Шахтеров, 19а;

В Новоильинском районе:

- проспект Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»;

- проспект Авиаторов, 27/2, СТО «АвтоРосс»;

- проспект Запсибовцев, 16б, ТЦ «Бриз».