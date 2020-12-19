Морозы до -23 градусов придут в Кузбасс в воскресенье Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбасс после теплых дней возвращаются морозы, которые достигнут -23 градусов. Прогноз погоды на воскресенье, 20 декабря, дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, в ночь на воскресенье по области ожидается -9…-14 градусов, а при прояснении -18…-23 градуса. Днем потеплеет до -3…-8 градусов, однако по северу области прогнозируется 10…-15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный: ночью со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров, а днем скорость упадет до 3-8 метров в секунду, порывы не будут превышать 13 метров.

Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью в отдельных районах небольшой снег, метели, днем небольшой, местами умеренный снег, также местами возможны метели. На дорогах гололедица и снежные наносы.

В Кемерове ночью 20 декабря столбики термометров покажут -11…-13 градусов, днем воздух прогреется до -6…-8 градусов. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а днем выпадет снег, на дорогах гололедица.

-20 декабря на территории Кемеровской области ожидается гололедица, снежные наносы, ухудшение видимости до 2-4 километров, местами до 1000 метров и менее, - предупредили синоптики.