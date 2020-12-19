В кузбасском поселке ГИБДД разрушает опасные снежные горки. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Яйскому району

В Яе детвора не захотела ждать, когда в поселке появится безопасная общественная горка и стала сама их обустраивать, где придется. Поэтому инспекторы ГИБДД начали проверки таких опасных мест.

- На днях во время патрулирования была обнаружена очередная опасная горка в самом центре поселка на улице Ленина. После того, как дорожники почистили снег на проезжей части и сгребли его на обочину, дети тут же её облюбовали для катания. Причем вылетали они с горки прямо на дорогу, по которой постоянно и на большой скорости сновали машины. Полицейские сообщили об опасной горке в администрацию Яйского округа, работники которого незамедлительно направили технику и совместно с сотрудниками ГИБДД ликвидировали место опасной детской забавы. Рейды по выявлению таких самостройных горок в округе продолжаются, - сообщил врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Яйскому району Евгений Немыкин.