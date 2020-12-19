Кузбасский контрактник за кражу из пивного магазина отделался штрафом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении воина-контрактника, который в Юрге совершил хищение имущества с проникновением в помещение. За это преступление он наказан штрафом.

Кражу контрактник совершил еще в сентябре нынешнего года, когда около пяти утра в Юрге металлической трубой разбил окно пивного магазина. А когда забрался внутрь, то забрал из кассы 1750 рублей и некоторые, попавшиеся ему под руки товары. Всего нанес ущерб на 2229 рублей. После того как воришку задержали, возбудили уголовное дело. Однако суд, на днях его рассмотревший, освободил подсудимого от уголовной ответственности:

- Установив, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести, признал вину, в содеянном, раскаялся и полностью возместил причиненный преступлением ущерб, суд прекратил уголовное дело в отношении его с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 15000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.