В Кузбассе нашли и изъяли партию опасной пиротехники. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе нашли и изъяли партию опасной пиротехники. В преддверии новогодних праздников полицейские проводят профилактическое мероприятие «Пиротехника - Ель».

В Киселевске в ходе рейда были проверены несколько торговых точек, где выявлены нарушения требований и норм при продаже пиротехнички. В частности, точек отсутствовали сертификаты соответствия на продукцию. В общей сложности после проверки полицейские изъяли из незаконного оборота более 70 единиц различных пиротехнических изделий.

-В отношении должностных лиц сотрудниками полиции были составлены протоколы за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные материалы направлены в суд. Санкции статьи предусматривают в качестве наказания наложение административного штрафа в размере до 4 000 рублей, а также конфискацию пиротехнических изделий.