Кузбасс примет второй международный турнир «Дети Азии» в 2023 году. Фото: Пресс-служба АПК

Кузбасс в 2023 году готов принять второй международный турнир «Дети Азии». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подписал соглашение с президентом международного комитета игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым. Он отметил, что сегодня в регионе создается инфраструктура для проведения международных соревнований по зимним видам спорта, и эта работа продолжится, чтобы достойно организовать турнир.

-Планируем, что в 2023 году к нам приедут около 800 юных спортсменов из многих стран мира. По нашему предложению расширена программа соревнований: к восьми видам спорта будут добавлены керлинг и фристайл. Организация игр такого уровня будет способствовать росту популярности зимних видов спорта среди кузбасской молодежи. Всей инфраструктурой, которая будет создана и отремонтирована к соревнованиям, затем смогут пользоваться как наши спортсмены, так и все жители региона,— подчеркнул глава региона.

Таким образом, в соревновательную программу игр, которые запланированы на февраль 2023 года, войдут 10 видов спорта - биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, хоккей, керлинг и фристайл (ски-кросс). Соревнования будут проходить в четырех городах Кузбасса: Кемерове, Таштаголе, Новокузнецке и Междуреченске.