Предупреждение МЧС: видимость в Кузбассе снизится до тысячи метров

Предупреждение МЧС: 20 декабря видимость в Кузбассе снизится до тысячи метров. Фото: Александр МУРЛИН

В МЧС Кузбасса предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье, 20 декабря. Ожидается, что видимость в регионе снизится до тысячи метров.

Как сообщили в ведомстве, на территории области ожидаются метели, днем пройдет снег от небольшого до умеренного. На дорогах прогнозируется гололедица, снежные наносы, ухудшение видимости до 2-4 километров, а местами даже до тысячи метров и меньше.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий. В частности, водители должны избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. А пешеходы - переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах.

-Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования, - добавили в региональном МЧС. - Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту, может привести к пожару.