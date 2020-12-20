Кузбассовцы увидят первое за 800 лет сближение двух планет-гигантов. Фото: mirkosmosa.ru

В декабре кузбассовцы смогут увидеть редчайшее явление – первое за 800 лет сближение двух планет-гигантов. Оно будет заметно даже невооруженным глазом, без всяких телескопов.

В понедельник, 21 декабря, все жители области смогут увидеть, как Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на максимально близкое расстояние. В результате в небе зажжется необычайно яркая звезда.

Как обещают астрономы, при благоприятной погоде соединение будет видно над юго-западным горизонтом сразу после захода Солнца – как стемнеет. А наблюдатели, вооруженные даже любительскими телескопами или сильными биноклями, различат еще и насколько спутников Юпитера и Сатурна.

Две планеты – газовые гиганты Солнечной системы – сближаются примерно раз в 20 лет. Но так близко друг к другу они подходили друг к другу в 1623 году, а до этого - в 1226. В следующий раз это произойдет только в 2080 году

Кстати, некоторые эксперты сходятся на том, что когда-то, оказавшись рядом, Юпитер и Сатур образовали ту самую Вифлеемскую звезду. Или путеводную, как ее еще называют, ту, которая, по библейскому преданию, привела волхвов в Вифлеем к месту, где родился Иисус Христос. В любом случае, это явления обязательно стоит увидеть.