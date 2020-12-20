Неблагодарный гость побил и ограбил соседа в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Один из жителей Ленинска-Кузнецкого заглянул в гости к соседу. Посиделки закончились уголовным делом.

27-лентний житель Ленинска-Кузнецкого в один из осенних вечеров зашел в гости к своему соседу. Мужчины немного пообщались. Гость был нетрезв и вскоре засобирался домой. Он заметил лежащие на холодильнике телефон и деньги и решил прихватить их с собой. Но 49-летний хозяин жилища заметил это, попытался отобрать свою собственность и выгнать гостя из квартиры. Тот в ответ ударил мужчину по лицу и убежал.

Телефон злоумышленник сдал в ломбард и выручил за него 50 рублей. Деньги потратит на сигареты и спиртное. А хозяин в это время обратился в полицию. Гостя-грабителя задержали.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания семь лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.