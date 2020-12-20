Кемеровские моржи сыграли в шахматы в ледяной проруби. ФОТО: кадр видео клуба закаливания "СнеГири"

Кемеровчане сумели совместить две свои главные страсти - закаливание с подводным плаванье и игру в шахматы. Для этого им пришлось опуститься на дно проруби.

Накануне кемеровчане из клуба закаливания и зимнего плавания "СнеГири" удивили своих подписчиков видеороликом, которое выложили на своей странице в соцсети о том, как они играют в шахматы прямо в ледяной проруби. Причем, опуская шахматную доску под воду, сами игроки тоже ныряли на глубину озера Красное, где переставляли фигуры. О том, что при этом кому-то из шахматистов было холодно или неуютно в этот декабрьский ветреный и морозный день, не сказано ни слова. Также осталось неизвестным, кто же из них победил в этой шахматной баталии.

- Чтобы в шахматы играть со снегирями, надо не только умным стать, но и закаленным, — написал автор видеоролика.