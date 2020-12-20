Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще два пациента с подтвержденным ранее коронавирусом скончались в Кузбассе. Об этом утром 19 декабря сообщили в оперативном штабе региона.

После того, как стало известно о еще трех пациентах с коронавирусом, которые скончались на утро 20 декабря, число умерших кузбассовцев с этой болезнью достигло 445 человек.

У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У мужчины 1956 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, заболевания нервной системы, ожирения.

Отметим также, что в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 150 человек и теперь составляет 24 300 человек. Также за минувшие сутки выздоровел 181 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 20 933 человек.

Кроме того, медицинскую помощь получают 2922 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 6160 человек.