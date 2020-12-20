На 150 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. теперь их число достигло 24 300 человек.

В оперативном межведомстенном штабе отметили, на утро 20 декабря число заболевших стало известно о еще 150 заболевших коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии заболели 24 300 человек.

К сожалению, вновь выросла статистика летальных исходов – скончались еще три пациента.

У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У мужчины 1956 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, заболевания нервной системы, ожирения.

В общей сложности число летальных случаев достигло 445.

Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получают 2922 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 6160 человек.