Названы города-лидеры по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки в регионе выявлено 150 новых случаев заболевания коронавирусом. По числу новых заболевших лидирует Новокузнецк.

Так, всего за сутки в Новокузнецке число заболевших коронавирусом выросло на 39 человек. Общее число заболевших достигло 5136 человек.

На втором месте по числу новых заболевших – Прокопьевск. Здесь выявили 34 новых случая заболевания, а общее число заболевших достигло 1409 человек.

В Кемерове – 24 новых пациента с коронавирусом. Общее число заболевших – 4799.

В Междуреченске – 23 новых заболевших, в Ленинске-Кузнецком и Беловском муниципальном районе – по четыре заболевших. В Юрге и Юргинском муниципальном округе – по три. В Белове, Березовском, Калтане, Киселевске, Осинниках, Промышленновском и Яйском муниципальных округах – по два новых заболевших. В Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах – по одному.

Напомним, в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 150 человек и теперь составляет 24 300 человек. Также выросло число заболевших на три человека и достигло 445. Также за минувшие сутки выздоровел 181 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 20 933 человек.