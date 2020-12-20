Как кузбассовцам получить новогодние выплаты на детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед Новым годом кузбасские семьи, воспитывающие детей в возрасте до восьми лет, получат единовременные выплаты. О том, как получить такую выплату, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Согласно указу Президента России Владимира Путина, семьям с детьми на каждого ребенка до восьми лет, рожденного после 17 декабря 2012 года, полагаются разовые выплаты – по 5000 рублей. Право на такую выплату имеют граждане Российской Федерации, которые являются родителями, усыновителями, опекунами или попечителями.

- Выплата будет произведена в декабре 2020 года. Заявление подавать не нужно. Деньги поступят на банковский счет, на который ПФР осуществлял ранее в 2020 году выплаты на детей до 16 лет, - сообщает пресс-служба ОПФР по Кемеровской области.

В региональном отделении Пенсионного фонда также отметили, что, если изменились реквизиты счета, нужно заполнить специальную форму на портале Госуслуги. Если же ребенок родился после 1 июля 2020 года или ранее, но не получал выплаты с мая по сентябрь 2020, подать заявление можно также на портале Госуслуги – до 1 апреля. Также заявление можно подать в клиентских службах ПФР.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.