В Кемерове нашли уникальный документ о Вере Волошиной. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерово

Уникальный документ предоставил кемеровский военкомат съемочной группе фильма о нашей землячке, Герое России Вере Волошиной.

Документ, о котором пойдет речь в фильме – это извещение о том, что она пропала без вести. По словам историков и тех, кто изучает биографию легендарной кемеровчанки, это, возможно, единственный в Кузбассе официальный документ о Вере Волошиной. Он хранится в архиве военного комиссариата Ленинского, Заводского и Центрального районов Кемерова.

– Кинопроект с рабочим названием «Так хочется жить!» получил поддержку на федеральном уровне – из Фонда Президентских грантов, также на него были выделены средства из городского бюджета, – пояснили в пресс-службе администрации города Кемерово, – Над фильмом работает большая творческая группа – знатоки истории, люди, занимающиеся исследованием биографии Веры Волошиной, подключены специалисты музеев и кемеровчане, знавшие маму Веры Клавдию Лукьяновну.

Уникальные документы. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерово

Завершить работу над проектом планируется к 9 мая 2021 года.