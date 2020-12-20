Перевернутую машину с детским креслом обнаружил в овраге кузбассовец

Машину с детским креслом обнаружил в овраге кузбассовец. ФОТО: страница Евгения Дягилева в Инстаграме

Страшную находку случайно сделал один из жителей Кузбассе. В овраге он обнаружил перевернувшуюся машину, в которой было установлено автокресло.

Лежащая вверх колесами отечественная легковушка привлекла одного из жителей Бачатского. Он спустился вниз и попытался определить, есть ли в салоне люди. На передних сидениях никого не было, а вот на заднем было установлено детское автокресло. Мужчина с разных сторон пытался рассмотреть, пустое онно или нет, но так и не смог. Тогда он обратился за помощью в МЧС.

Через несколько минут прибыли пожарные, они сначала осмотрели автомобиль, пришли к выводу, что, скорее всего, в нем все-таки никого нет, а потом вытащили легковушку из оврага.

- Выражаю огромную благодарность МЧС поселка Бачатский, - написал автор видео Евгений Дягилев на своей странице в инстаграме, где разместил видео. - Ребята молниеносно приехали на помощь – убедиться, что в машине никого нет, успокоили нас с женой, так как когда я осматривал увидел детское кресло и мысли были... Слава богу, все хорошо.

Мужчина отметил, что в этом месте скользкая дорога и, возможно, водитель не справился с управлением. А после аварии самостоятельно выбрался из машины и бросил ее в овраге.

Подписчики кузбассовца отметили, что такое неравнодушие – отличительная особенность сибиряков.