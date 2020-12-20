Подростки из Кузбасса стали участниками областного конкурса «Подрост». ФОТО: Департамент лесного комплекса Кузбасса

В Кузбассе дан старт региональному этапу Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»). Конкурс проводится в целях развития движения школьных лесничеств, выявления и поощрения детей и молодежи, имеющих специальные знания и навыки в области лесного хозяйства, лесоводства, лесной экологии и биологии.

– Сейчас в Кузбассе уже рассматриваются и отбираются лучшие работы, чтобы затем направить их для участия в федеральном отборочном этапе конкурса, который состоится в 2021 году, – сообщили в Департаменте лесного комплекса Кемеровской области.– На региональный этап отобраны 8 лучших работ юных лесоводов со всего региона. Окончательные итоги регионального этапа конкурса подведут до конца года.

Отметим также, что специалисты Департамента лесного комплекса также входят в жюри и оценивают работы юных конкурсантов на соответствие критериям и требованиям к научно-исследовательским работам, а также отчетным материалам по практической природоохранной деятельности.