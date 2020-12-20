Две машины расхлестались на перекрестке в Кемерове. Фото: Лия Гараева

В Кемерове около полудня на одном из перекрестков произошло ДТП. Последствия столкновения двух автомобилей сняли на видео очевидцы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Ленина и Центрального проезда, прямо напротив кинотеатра «Юбилейный». Здесь примерно в 13.20 столкнулись две иномарки. У одной из них при столкновении отвалилось колесо, сильно пострадали передняя и боковая части. У второй от удара буквально смяло капот.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к дорожно-транспортному происшествию, а также степень вины каждого из его участников.

Информация по возможным пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии возле кинотеатра «Юбилейный» уточняется.