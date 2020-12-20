До -26 градусов похолодает в Кузбассе в понедельник Фото: Екатерина РОМАНОВА

Одевайтесь теплее: в Кузбассе в ближайшие сутки станет еще холоднее. Об этом сообщает кемеровский гидрометцентр.

В ночь на понедельник, 21 декабря, на большинстве территорий ожидается от 14 до 19 градусов мороза. При этом по северу региона столбики термометров опустятся до -12…-26 градусов. а вот по югу будет теплее: -8…-13 градусов. порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду, а днем они усилятся до 18.

Первый рабочий день недели будет несколько теплее, чем ночь: воздух прогреется до -14…19 градусов. Местами будет еще теплее: -8…-13. День будет облачным с прояснениями. Местами пройдет умеренный снег, возможны метели и изморозь. На дорогах – гололедица.

Отметим, что в такую погоду сотрудники Госавтоинспекции и МЧС призывают жителей региона неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Собираясь в поездку на автомобиле, зарядите мобильные телефоны, при необходимости - возьмите запасную канистру с топливом. Соблюдайте безопасную скорость, интервал, а пешеходам стоит добавить на одежду светоотражающие элементы.