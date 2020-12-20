Пассажирский автобус загорелся в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Белово"

Дым, идущий из салона пассажирского автобуса, не на шутку встревожил жителей кузбасского рода. Для того, чтобы ликвидировать пожар, потребовалась слаженная работа пяти человек.

Чрезвычайное происшествие случилось днем 19 декабря на улице Ленина в Белове. Здесь около трех часов дня загорелся пассажирский автобус. На пульт диспетчера сигнал о ЧП поступил в 14.44, а полностью справиться с ним удалось в 14.50. на месте работали пять человек и одна единица техники. Также на место пожара прибыл экипаж полиции.

Очевидцы сняли на камеру, как проходило тушение пожара, а потом разместили видео в одной из групп в социальных сетях. Автор видео отметил, что пожарные приехали к горящему автобусу в считанные минуты, оперативно развернули рукава и слаженно справились с возгоранием.

Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают специалисты.