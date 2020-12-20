Ушла в школу и пропала: в Кузбассе ищут 16-летнюю девочку. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Больше суток в Кузбассе разыскивают 16-летнюю девушку. 19 декабря она ушла в школу, и с тех пор ее никто не видел.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о поисковой операции. 19 декабря 16-летняя жительница Кемерова ушла на занятия в школу. С тех пор ее никто не видел, а сама девушка на связь не выходит.

Приметы пропавшей: рост 166 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

В день исчезновения была одета в темно-коричневую удлиненную куртку с капюшоном, черные штаны, черные сапоги, бежевую вязаную шапку.

С собой у девушки был черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение пропавшей или готовы присоединиться к поискам школьницы, сообщите об этом волонтерам «Лизы Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.