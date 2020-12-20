Массовое ДТП произошло на въезде в Кемерово. ФОТО: кадр видео vk.com "Инцидент Кузбасс"

Несколько автомобилей столкнулись на въезде в столицу региона.

В социальных сетях очевидцы разместили видео с места дорожно-транспортного происшествия. Невольные свидетели аварии зафиксировали, как на въезде в город со стороны Ленинска-Кузнецкого столкнулись сразу несколько автомобилей.

На кадрах, которые сделали очевидцы, видны три стоящие рядом машины. У одной из них повреждения наиболее сильные. Также рядом находится грузовой автомобиль.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, уточняется информация о возможных пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии.

Комментаторы в соцсетях отметили, что погода вечером была не самой благополучной, а на дороге в этом месте имеется колея.