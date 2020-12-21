Ночью в Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: ФИЦ Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянкий филиал.

Глубокой ночью в Кузбассе произошло землетрясение. В его основе – природные причины.

Минувшей ночью сейсмостанции зафиксировали землетрясение, которое произошло в Кузбассе в 00.56. О подземном толчке сообщает ФИЦ Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянкий филиал. Эпицентр землетрясения находился на территории Кузбасса, примерно в девяти километрах на северо-восток от города Белово. Его координаты – 54.47 северной широты и 86.40 восточной долготы.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 2,4. Сейсмологи отмечают, что причиной его стали природные причины.

В свою очередь отметим, что землетрясение – не редкость для Кузбасса. В части случаев они могут носить естественный, природный характер, а в части - быть техногенными, то есть являться следствием деятельности человека.

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